فوز طائرة الأهلي بنغازي والجزيرة والاتحاد المصراتي

جرت الإثنين ثلاث مباريات في الأسبوع الرابع إيابًا للدوري الليبي للكرة الطائرة حيث فاز بقاعة مصراتة الاتحاد المصراتي على الأهلي طرابلس بثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (26/ 24، 26/ 24، 25/ 19).
وبالقاعة الكبرى بطرابلس فاز الجزيرة على صقور العلالقة بثلاثة أشواط لشوط واحد كانت نتائجها (25 /20، 23/ 25، 25 /14، 25/ 14).
وبمجمع بنغازي فاز الأهلي بنغازي على الهلال بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25/ 14، 25/ 16، 25/ 19).
وبعد النتائج الأخيرة يتصدر المجموعة فرق الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي وصارت الأقرب للدور السداسي الذي سيقام بطرابلس في 26 يناير الجاري دون حضور الجمهور.