بالصور: بطولة الاستقلال للمصارعة تفرز مواهب جديدة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 02 يناير 2019, 12:53 مساء
المواهب الشابة الواعدة في المصارعة خلال المشاركات (المركز الإعلامي)

شهدت صالة محمد عزيز بطرابلس بطولة الاستقلال للمصارعة تحت 17 عامًا بمشاركة 52 لاعبًا مثلوا أندية شهداء عبد الجليل واليرموك وأم درمان والعلمين والظهرة والغرارات وأبوعرقوب والتضامن والنور والباروني والشروق والوحدة بالزنتان.

وبرزت خلال المنافسات عديد المواهب الواعدة التي تبشر بمستقبل زاهر للعبة المصارعة متى وجدت الرعاية والاهتمام وإتاحة فرصة المشاركة أمامها في المحافل الخارجية.

وجاء الترتيب النهائي ليتشارك في المركز الأول ناديا عبدالجليل وأبوعرقوب برصيد 60 نقطة لكل منهما، وثالثًا التضامن 50 نقطة، ورابعاً مدرسة ذات النطاقين بــ 30 نقطة، وخامسًا الباروني والعلمين بـ 20 نقطة لكل منهما، وسابعًا اليرموك والظهرة بـ10 نقاط لكل منها.

فى ختام المنافسات أقيمت احتفالية بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق ونائبه الأول محسن السباعي ورئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال خالد مهلهل ورؤساء اتحادات الهوكي والأثقال والرياضات الجوية والمدير الفني لاتحاد ألعاب القوى كما وزعت الجوائز وشهادات التقدير على الأندية المتفوقة وهدايا تشجيعية للمصارعين المشاركين.

المواهب الشابة الواعدة في المصارعة خلال المشاركات (المركز الإعلامي)
المواهب الشابة الواعدة في المصارعة خلال المشاركات (المركز الإعلامي)
المواهب الشابة الواعدة في المصارعة خلال المشاركات (المركز الإعلامي)
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