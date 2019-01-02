السباعي ومبارك في اجتماع عربي أم الألعاب

جانب من منافسات ألعاب القوى الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

يشارك أمين عام الاتحاد الليبي لألعاب القوى ومقرر اللجنة الفنية بالاتحاد العربي وليد مبارك في اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد العربي المقرر عقده اليوم الأربعاء بالأردن.

ويشارك أيضًا رئيس اتحاد ألعاب القوى الليبي ونائب رئيس الاتحاد العربي محسن السباعي في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي سيعقد بعد غد الجمعة وقبل يوم من بطولة اختراق الضاحية العربية الـ 23 التي ستقام بالأردن السبت المقبل.

وحسب ما أفاد أمين عام الاتحاد حبيب مبارك لـ«بوابة الوسط» فإن ليبيا اعتذرت عن المشاركة في اختراق الضاحية العربية لعدم جاهزية المنتخب.