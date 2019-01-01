الكشف عن موعد الإعلان عن جائزة أحسن لاعب ليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 01 يناير 2019, 09:56 مساء
مجسم للكرة الذهبية العالمية (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المسؤول عن جائزة أحسن لاعب كرة قدم في ليبيا، للموسم 2017 - 2018، مصطفى المصلي، أن الإعلان عن اسم اللاعب الفائز سيكون في 25 يناير الجاري وتم الاختيار عن العام الميلادي وليس الموسم الرياضي.

وأضاف المصلي، في تصريحه لراديو «الساعة»: «سيقام حفل كبير لتسليم الكرة الذهبية التي صنعت في إيطاليا مع مبلغ مالي سيمنح للاعب المتوج وأعلن لراديو الساعة وصول سبعة لاعبين لمرحلة التنافس على الكرة الذهبية، نتيجة تصويت شارك فيه مائة شخصية رياضية (قدامى اللاعبين والإعلاميون والمدربون)، وتم التصويت من قبل 91 شخصية بمنح النقاط لكل لاعب وبعدها يتم جمع النقاط وإعلان اسم اللاعب الفائز بالجائزة التي يشرف عليها راديو ليبيا الرياضي بمصراتة.
 

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