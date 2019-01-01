القنطري: فريق تفتيش على منجزات صيانة الأندية

بشير القنطري «وسط» في زيارة ميدانية للأندية الرياضية (بوابة الوسط)

اكد رئيس هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق، بشير القنطري، أن الهيئة شكلت فريق عمل للقيام بزيارات ميدانية إلى كافة المدن الليبية للاطلاع على البنى التحتية للأندية والمؤسسات الشبابية «بيوت الشباب والكشافة وجمعيات الهلال الأحمر».

وقال القنطري، في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط»، اليوم: «الزيارة تشمل أيضا فروع هيئة الشباب الرياضة بهذه المدن للوقوف علي الصعوبات التي تواجهها و الاطلاع على المشاريع الرياضية المتعاقد عليها سابقا ونسبة الإنجاز فيها».

وأضاف القنطري: «العمل بدأ فعليا في الصيانة الشاملة لعدة ملاعب رياضية من بينها ملعب طرابلس الدولي والزقوزي والبوسيفي وأجدابيا، وتشمل الأرضية وحجرات تبديل الملابس والمنصة الرئيسية، وبعد أسبوع سيبدأ العمل في تعشيب ملعبي بنينا ببنغازي والبوسيفي بطرابلس بعشب الجيل السادس «6.5 سم»، وسيدخل مجمع رجب عكاشة بطرابلس في صيانة شاملة بقيمة 3 مليون دينار والمنطقة الجنوبية ستشهد أيضا إنشاء مضامير والصيانة الشاملة لثلاثة ملاعب رياضية بسبها وسمنو وأوباري».

يذكر أن فريق العمل المشكل من الهيئة قام بزيارات ميدانية لمدن الزاوية وصرمان وصبراتة والعجيلات والجميل وزوارة وزلطن ورقدالين وبدر وتيجي والحوش والحوامد والحرابة ونالوت وكاباو وترهونة وبني وليد وتاورغاء ومصراتة وزليتن والخمس ومسلاتة والخميس سيقوم فريق العمل بزيارة للجنوب الليبي تشمل مدن سبها وسمنو وغات وأوباري ومرزق وتراغن والشاطئ.