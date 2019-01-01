القنطري: فريق تفتيش على منجزات صيانة الأندية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 01 يناير 2019, 09:50 مساء
بشير القنطري «وسط» في زيارة ميدانية للأندية الرياضية (بوابة الوسط)

اكد رئيس هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق، بشير القنطري، أن الهيئة شكلت فريق عمل للقيام بزيارات ميدانية إلى كافة المدن الليبية للاطلاع على البنى التحتية للأندية والمؤسسات الشبابية «بيوت الشباب والكشافة وجمعيات الهلال الأحمر».

وقال القنطري، في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط»، اليوم: «الزيارة تشمل أيضا فروع هيئة الشباب الرياضة بهذه المدن للوقوف علي الصعوبات التي تواجهها و الاطلاع على المشاريع الرياضية المتعاقد عليها سابقا ونسبة الإنجاز فيها».

وأضاف القنطري: «العمل بدأ فعليا في الصيانة الشاملة لعدة ملاعب رياضية من بينها ملعب طرابلس الدولي والزقوزي والبوسيفي وأجدابيا، وتشمل الأرضية وحجرات تبديل الملابس والمنصة الرئيسية، وبعد أسبوع سيبدأ العمل في تعشيب ملعبي بنينا ببنغازي والبوسيفي بطرابلس بعشب الجيل السادس «6.5 سم»، وسيدخل مجمع رجب عكاشة بطرابلس في صيانة شاملة بقيمة 3 مليون دينار والمنطقة الجنوبية ستشهد أيضا إنشاء مضامير والصيانة الشاملة لثلاثة ملاعب رياضية بسبها وسمنو وأوباري».

يذكر أن فريق العمل المشكل من الهيئة قام بزيارات ميدانية لمدن الزاوية وصرمان وصبراتة والعجيلات والجميل وزوارة وزلطن ورقدالين وبدر وتيجي والحوش والحوامد والحرابة ونالوت وكاباو وترهونة وبني وليد وتاورغاء ومصراتة وزليتن والخمس ومسلاتة والخميس سيقوم فريق العمل بزيارة للجنوب الليبي تشمل مدن سبها وسمنو وغات وأوباري ومرزق وتراغن والشاطئ.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - عام ميلادي جديد .. 2019
كاريكاتير
«المحاسبة» بالبيضاء: مخالفات جوهرية في أعمال لجنة توريد المخزون الاستراتيجي ...
ليبيا
عودة جماعية مرتقبة إلى بيت «الرئاسي» والعيون على «الرجمة»
ليبيا
ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد 21 مخالفة مالية للحكومة الموقتة
ليبيا
«ويلمات هيمت» تختار أعمال القماطي للمنافسة بمسابقتها الدولية للكاريكاتير
ثقافة وفن
الملاكمة تعود مجددًا بقوة إلى ليبيا
رياضة محلية
تعطيل جوازات سفر 3 كوريين مقيمين في ليبيا رفضوا العودة لبلادهم
ليبيا
كيف ودَّع الدولار واليورو 2018 في السوق الموازية؟
ليبيا
«ليبيا الدينار والدولار».. كتاب جديد يحلل الوضع الليبي في لحظاته الاستثنائية
اقتصاد
تقرير: التاريخ الطويل للديربيات الليبية
رياضة محلية
مديرية أمن طرابلس: الوفد الأمني الذي زار بنغازي مكون من المنطقتين الغربية ...
ليبيا
بلجيكا تدرس حظر استخدام جنودها الهواتف الذكية بسبب التجسس
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عين رجل تذرف الدم بدل الدموع دون تفسير طبي