اِعتراف مثير من إدارة الأهلي طرابلس على «فيس بوك»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يناير 2019, 06:34 مساء
من تدريبات فريق الكرة الأول بأهلي طرابلس (صفحة الأهلي)

اعتذرت إدارة نادي الأهلي طرابلس، لجماهير ناديها، في بيان رسمي أصدرته اليوم بقيادة رئيس مجلس الإدارة، ساسي أبوعون، ونشرته اليوم على صفحة النادي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتضمن بيان إدارة الأهلي طرابلس، اِعترافًا بالبداية السيئة التي نفذها فريق الكرة الأول، مع انطلاق الموسم الكروي 2019، سواء في بطولة الكونفدرالية الأفريقية التي ودعها الفريق من المباراة الأولى أمام فريق دوالا ستار الكاميروني، وكذلك على مستوى كأس بطولة الأندية العربية على يد الوداد البيضاوي المغربي، والدوري المحلي الذي خسر مؤخرًا ديربي العاصمة أمام الاتحاد بهدفين لهدف.

وشهد البيان، إقرارًا بمسؤولية الإدارة عن هذا الإخفاق، وتعهدت بإصلاح الأمر، وتنشر «بوابة الوسط، صورة منه».
 

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