بالصور: ختام ناجح لبطولة الاستقلال في التايكوندو

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 02:39 مساء
جانب من منافسات بطولة الاستقلال في التايكوندو (المركز الإعلامي)

اختتمت اللجنة التسييرية الموازية للاتحاد الليبي للتايكوندو الموسم الرياضي بإقامة بطولة الاستقلال للتايكوندو، في نسختها الثانية، الناجحة لفئتي الأشبال والأواسط، بصالة بلخير الرياضية، ونادي الترسانة بإشراف اللجنة التسييرية للتايكواندو برعاية المجلس البلدي سوق الجمعة.

جاءت البطولة باستضافة أندية زناتة والترسانة وبالخير، وسط مشاركة 149 رياضيًا من 29 ناديًا وصالة من مختلف المناطق الليبية وبحضور جماهيري كبير واكب البطولة، والتي استمرت لمدة يومين وتم على هامشها إقامة دورة إنعاش لمدربي التايكواندو.

البطولة أقيمت على صالة نادي بالخير لفئة الأشبال والأواسط وعلى أرضية صالة الترسانة للبراعم، بينما أقيم الحفل الختامي بحضور عميد بلدية سوق الجمعة هشام بن عياد الذي ألقى كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أهمية مثل هذه البطولات التي تجمع الشباب الليبي من مختلف المناطق الليبية.

وقد كرَّمت اللجنة التسييرية ونادي زناتة عميد بلدية سوق الجمعة بمنحه درع النادي، وقد حضر حفل الختام العديد من الشخصيات الرياضية ورؤساء الأندية والصالات المشاركة.

وفي لقاء مع عضو اللجنة التسييرية والأمين السابق للاتحاد الليبي للتايكوندو، محمد بيت المال، أكد أن اللجنة التسييرية أقامت هذا الموسم العديد من الأنشطة والبطولات، منها بطولة ليبيا، وبطولة السرايا، وبطولة الاستقلال، وكانت كلها ناجحة، وإقامة دورات للحكام والمدربين، ولأول مرة يتم الزج بالعنصر النسائي في مجال التحكيم، وهذه تعتبر بادرة طيبة من اللجنة التسييرية التي رغم كل الظروف المالية والعراقيل نجحت بكل امتياز في تنظيم هذه البطولات في الجنوب والشرق والمنطقة الوسطى، وتستعد التسييرية لإقامة اجتماع جمعية عمومية في الأيام المقبلة.

يشار إلى أن اللجنة التسييرية للعبة التايكوندو هي موازية للاتحاد الليبي للعبة، ولم يتم حل هذه الإشكالية بسبب التعنت والانقسام الحاصل في العديد من الاتحادات.

جانب من منافسات بطولة الاستقلال في التايكوندو (المركز الإعلامي)
مراسم بطولة الاستقلال في التايكوندو (المركز الإعلامي)
جانب من منافسات بطولة الاستقلال في التايكوندو (المركز الإعلامي)
مراسم بطولة الاستقلال في التايكوندو (المركز الإعلامي)
شعار بطولة الاستقلال في التايكوندو (المركز الإعلامي)
عضو اللجنة التسييرية والأمين السابق للاتحاد الليبي للتايكوندو محمد بيت المال (فيسبوك)
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