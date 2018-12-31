بالصور: تنظيم جيد في دوري تنس الطاولة بمدن طرابلس ومصراتة والرجبان

جانب من منافسات تنس الطاولة (المركز الإعلامي)

تميزت مباريات الجولة الرابعة من دوري تنس الطاولة بالندية والإثارة خلال المنافسات التي جرت بمدن طرابلس ومصراتة والرجبان، كما شهد أيضًا تنظيمًا جيدًا وسط روح رياضية عالية.

وشهدت صالة الرجبان فوز الوحدة الزنتان على الواحة سناون 3/ 0 وشركة مليتة على البلاغ الرجبان 3 /0 وناشئو الزاوية على الاعتصام الريايينة 3 /0.

وبصالة نادي المدينة فاز باب البحر على الوحدة طرابلس 3 /0، وبمصراتة فاز التحدي مصراتة على أمل ترهونة 3 /0.

وفي فئة الناشئين فاز نجوم مصراتة على مدرسة ناشئين الزاوية 3 /0، والمدينة على ناشئي مصراتة 3 /2، والاتحاد المصراتي على التحدي مصراتة 3 /1.

أدار مباريات الجولة الرابعة الحكام عياد رحومة ومراد الشقف وعبدالحميد البرقلي ومحمد عبدالوافي.

جانب من منافسات تنس الطاولة (المركز الإعلامي)

جانب من منافسات تنس الطاولة (المركز الإعلامي)

جانب من منافسات تنس الطاولة (المركز الإعلامي)

جانب من منافسات تنس الطاولة (المركز الإعلامي)

جانب من منافسات تنس الطاولة (المركز الإعلامي)

جانب من منافسات تنس الطاولة (المركز الإعلامي)