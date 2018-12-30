تقرير: التاريخ الطويل للديربيات الليبية

جانب من مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس في الدور الرباعي (أرشيفية : الإنترنت)

سيكون هذا الموسم مميزًا ومختلفًا عن نسخ المواسم الكروية الماضية، وموسمًا للحكايات حافلاً ولأول مرة بالديربيات ولقاءات الجوار بامتياز، وحوار الجار مع الجار وما يمثله من نكهة خاصة، ليراقب الجميع مواعيد مهمة لديربيات قديمة عريقة ولقاءات جديدة لأول مرة، حيث ستحتفل كل مدينة بلقاء محلي بامتياز يمثل عرسًا من الأعراس الكروية ومهرجانات للفرح تجمع شباب وأبناء المدينة الواحدة وجماهيرها المتعطشة التي لا ينقطع حديثها عن هذه المواعيد الكروية الاحتفالية الكبيرة التي تمثل نقطة تحول للفائز بنتيجتها وتعثر ودرس مستفاد لفاقدها، ويطول الحديث عنها قبل وأثناء وبعد انتهائها بأيام، وكم من مباراة أطاحت بمدربين وعجلت برحيلهم، ورفعت أسهم مدربين آخرين وساهمت في شهرة العديد من نجوم الكرة المحلية.

قمم قديمة عريقة تتجدد كل موسم ولقاءات جوار حديثة العهد مع المسابقات الكروية

ويعد لقاء الأهلي طرابلس والاتحاد من أقدم المواجهات وهو الديربي الذى انطلق لأول مرة منذ انطلاق النسخة الأولى، ولقاء الأهلي بنغازي والنصر وهو حوار قديم صار يتجدد كل موسم فيما عاد الموسم الماضي، بعد غياب ديربي مدينة مصراتة بين السويحلي وجاره الاتحاد المصراتي، ليلتقيا للموسم الثاني تواليًا وللموسم الثالث على التوالي يتجدد الموعد في لقاء مدينة البيضاء بين فريق الأخضر وجاره شباب الجبل.

وانضم الصاعد الجديد الصداقة إلى القائمة حديثًا حين يواجه شباب الجبل والأولمبي الزاوية وجاره رفيق صرمان حكاية لا تنسى ولا تستثنى، فديربيات ولقاء جوار أخرى لا تقل قيمة واهمية وعراقة عن باقي الديربيات، وهي مباريات الأهلي طرابلس والمدينة والاتحاد والمدينة ولقاء التحدي والهلال والأهلي بنغازي والتحدي والنصر والتحدي والأهلي بنغازي والهلال.

موسم حافل باللقاءات المحلية ولقاءات الجار مع الجار آخرها أبناء المدينة الواحدة التعاون ونجوم أجدابيا في أول حوار بينهما

وسيشهد الموسم أول لقاء سيجمع أبناء المدينة الواحدة التعاون ونجوم أجدابيا في أول حوار بينهما على مستوى ملاعب الدوري الليبي الممتاز في دوري زاخر بالديربيات المثيرة وموسم الحكايات التي عادة ما تملئ الدنيا وتشغل بال الناس والجمهور الرياضي وقتًا طويلاً.