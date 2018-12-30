3 أسباب تغيب مظاهر فرح الديربي بين «الزعيم» و«العميد»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 30 ديسمبر 2018, 03:20 مساء
جانب من مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس في الدور الرباعي (أرشيفية : الإنترنت)

تجرى، مساء اليوم الأحد، بملعب مدينة مصراتة مباراة دربي مدينة طرابلس، وتجمع فريقي الأهلي طرابلس «الزعيم» والاتحاد «العميد» في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

المباراة ستجمع قطبي العاصمة، بعد الخروج غير المتوقع للفرق الليبية، خصوصًا الاتحاد والأهلي طرابلس، من التصفيات الأفريقية من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي.

ولأول مرة في ليبيا منذ سنوات لم تظهر أية مظاهر للفرح قبل إقامة هذا الدربي، بسبب الإخفاق في المنافسات الأفريقية، وكذلك لعدم حضور الجماهير الرياضية المباراة، ولعب المباراة خارج العاصمة.

وفي تصريحات لمدربي الفريقين، أكد المدير الفني لفريق الاتحاد عبد الحق بن شيخة، أنه عمل خلال الفترة الماضية على العامل التكتيكي للفريق، وأنه سبق له أن خاض عديد الدربيات في شمال أفريقيا، وأن المباراة تعتبر عادية بالنسبة له.

أما المدرب الوطني جمال أبونوارة، المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس، فقال: «رغم المدة القصيرة التي توليت فيها المسؤولية، إلا أنني متفائل جدًّا بتحقيق نتيجة إيجابية، خصوصًا بعد مباراة العودة مع فريق دوالا، ولولا حكم المباراة الذي ألغى هدفين للأهلي لكان الفريق من المتأهلين للدور السادس عشر، ومباراة الديربي يجب أن تكون في كنف الروح الرياضية، وهدفنا الرئيسي هو الظفر بالثلاث نقاط من المباراة».

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