بالصور: اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للرياضات الجوية بمدينة يفرن

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 30 ديسمبر 2018, 03:13 مساء
جانب من اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الرياضات الجوية (المركز الإعلامي)

عُـقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للرياضات الجوية برئاسة علي إحنيش، أمس السبت، في مدينة يفرن، وجاء الاجتماع في ضيافة بلدية يفرن بحضور رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد والأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وعميد بلدية يفرن الذي تم تكريمه من قبل الاتحاد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تعليق طلب انضمام نادي طرابلس للرياضات الجوية حتى تتم مراسلة الاتحاد بطلب انضمام جديد، ومناقشة ميزانية العام 2018 و2019، بالاضافة إلى التحديات والفرص والموافقة على انضمام نادي الرجبان للرياضات الجوية، والموافقة على طلب إنشاء اتحاد فرعي للرياضات الجوية بالمنطقة الشرقية.

وكذلك الموافقة على إقامة نادي صقور بنغازي دورة قفز مظلي في بطولة الجفرة، ومناقشة عدد من المسائل المتعلقة بالأندية والاتحاد، وتم على هامش الاجتماع افتتاح معرض صور القافزين بالأندية في الاتحاد الليبي للرياضات الجوية أثناء المشاركة الخارجية والداخلية بصالة الاجتماعات ببلدية يفرن، وقد تم عقب الاجتماع افتتاح نادي نجوم الجبل للرياضات الجوية في يفرن.

افتتاح المعرض على هامش الاجتماع (المركز الإعلامي)
جانب من اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الرياضات الجوية (المركز الإعلامي)
جانب من اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الرياضات الجوية (المركز الإعلامي)
تكريم عميد بلدية يفرن (المركز الإعلامي)
جانب من اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الرياضات الجوية (المركز الإعلامي)
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