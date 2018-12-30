مليتة والخليج في نهائي بطولة السلام لكرة القدم الخماسية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 30 ديسمبر 2018, 03:12 مساء
جانب من منافسات بطولة السلام لكرة القدم الخماسية لقطاع النفط والغاز (المركز الإعلامي)

تأهل فريقا شركة الخليج للنفط وشركة مليتة للنفط للدور النهائي في بطولة السلام الثالثة لكرة القدم الخماسية في المباريات التي أُقيمت أمس السبت بصالة «17 فبراير» للألعاب الرياضية بطرابلس.

وجاء تأهل فريق شركة مليتة على حساب فريق شركة سرت (2-0)، كما جاء تأهل فريق الخليج على حساب  البريقة بركلات الترجيح بنتيجة (5/6) بعد انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

وسيسدل الستار، مساء غدٍ الإثنين، على البطولة التي شارك فيها 16 فريقًا من مختلف الشركات النفطية بإقامة المباراة النهائية، التي ستجمع شركة مليتة وشركة الخليج بصالة «17 فبراير» للألعاب في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت ليبيا.

وسيقام عقب المباراة النهائية حفل تكريم عديد الشخصيات والجهات التي أسهمت في نجاح البطولة.

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