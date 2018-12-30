سلة الاتحاد تواجه اليرموك

جانب من منافسات كرة السلة بمشاركة الاتحاد (المركز الإعلامي)

تحتضن القاعة الكبرى بطرابلس، اليوم الأحد، مباراة الاتحاد واليرموك المؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الممتاز لكرة السلة.



يدخل الاتحاد المباراة برصيد سبع نقاط من أربع مباريات واليرموك بخمس نقاط، وكانت آخر النتائج المسجلة بالمجموعتين فوز الاتحاد على الشباب 87 /47، والأهلي بنغازي على التحدي 88/ 37، والأهلي طرابلس على المدينة 108/ 38.

وفي مباراتين مؤجلتين فاز الأهلي طرابلس على الشباب 78/ 44، والاتحاد على الوحدة 104/ 33.

دوري السلة من مجموعتين ويقام من ثلاث مراحل، وتتأهل الفرق المتحصلة على التراتيب الثلاثة الأولى من كل مجموعة للدور السداسي.