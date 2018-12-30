النصر يفوز على الاتحاد ويتأهل لسداسي الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 30 ديسمبر 2018, 01:20 صباحا

ضمن فريق الكرة الطائرة بنادي النصر بنغازي، التأهل إلى الدور السداسي من الدوري الليبي لكرة الطائرة بعد فوزه على فريق نادي الاتحاد.

وجاء فوز فريق النصر أمس السبت في المباراة التي أُقيمت بالمجمع الرياضي ببنغازي بنتيجة 3 أشواط لصفر على هذا النحو: «25/ 21 ، 25/ 23 ، 25/ 21».

كما فاز أول أمس الجمعة فريق السويحلي على فريق المروج بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، وفي مصراتة فاز التصدي على التحدي طمينة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

يذكر أن فريق السويحلي يتصدر هذه المجموعة، وهو أول المتأهلين إلى الدورالسداسي من الدوري الليبي للكرة الطائرة.

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