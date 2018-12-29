الورفلي على خطى التائب في عام مضى بلا حصاد وعام جديد حافل بالمواعيد

التائب في الإطار الأيمن والورفلي في الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

عام مضى بلا حصاد وعام جديد نترقبه من بعيد سيكون حافلًا بالمواعيد وننتظر منه كثيرًا في مواجهة الاستحقاقات والتحديات على مختلف الواجهات ليطل عام جديد علينا بكل الأمل والتفاؤل وآخر يطوي صفحاته ويفتح آفاقًا لما هو قادم، وخلال العام الذي ودعناه وطوينا صفحاته لم يكن حجم الحصاد في مستوى الآمال والطموحات، فعلى صعيد النشاط المحلي شهد الموسم الماضي عودة فريق النصر إلى منصات التتويج ليتوج بطلًا للموسم للمرة الثانية في تاريخه فيما حصد فريق الاتحاد بطولة كأس ليبيا على حساب فريق الهلال.

وعلى صعيد المنتخبات شهد العام الماضي نشاطًا واسعًا لمنتخبات الناشئين والشباب كان أبرزها إحراز المنتخب الوطني للناشئين لقب البطولة التي أُقيمت بملاعب الجزائر وكان موسم المنتخب الليبي الأول حافلًا بالمواعيد الكروية الهامة والاستحقاقات الدولية على أكثر من واجهة، لكن الحصاد كان مخيبًا، حيث سجل المنتخب الليبي الأول حضوره وتواجده على واجهتي بطولة أمم أفريقيا للمحليين (الشان) التي استضافتها المغرب، واكتفى بالمركز الرابع عقب خسارته في المباراة الترتيبية أمام السودان بركلات الترجيح، وضمن تصفيات أمم أفريقيا التي واصل خلالها المنتخب خوض جميع مبارياته خارج ملاعبه وبعيدًا عن مؤازرة جماهيره الكروية.

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واستهل المنتخب سباق تصفيات الكان بفوز بخماسية أمام سيشل بالقاهرة بقيادة المدرب جلال الدامجة، ثم بتعادل سلبي خارج الديار بقيادة المدرب الجزائري عادل عمروش ثم بخسارتين متتاليتين أمام نيجيريا بقيادة المدرب عمر المريمي ليكون العيساوي وباني هما الجهاز الفني الرابع للمنتخب، حيث قادا المنتخب لفوز ساحق بثمانية أهداف على حساب سيشل وهي أكبر نتيجة يسجلها المنتخب خارج قواعده وهو الفوز الذي أعاد الأمل للمنافسة على بطاقة التأهل الثانية، حيث ينتظر المنتخب مباراة مصيرية أمام جنوب أفريقيا في شهر مارس المقبل.

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وعلى صعيد مشاركات فرق الأندية المحلية في مسابقات الأندية الأفريقية شهد الموسم مغامرة أفريقية ليبية جماعية بأربعة مقاعد للمرة الثالثة في تاريخ مشاركات الأندية الليبية، جاء خروجها بشكل جماعي من الدور الثاني والثلاثين من سباق دوري الأبطال والكونفدرالية ولم يعد يتبقى سوى فريقين وهما النصر والأهلي بنغازي اللذين سيواصلان المشوار في الكونفدرالية.

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وتميز العام المنقضي بتزايد عدد لاعبينا المحترفين، غير أن أبرزهم كان نجم فريق الرجاء البيضاوي المغربي، سند الورفلي، الذي ساهم في قيادة فريقه إلى بطولة الكونفدرالية ليعادل الرقم السابق للنجم طارق التائب الذي قاد النادي الصفاقسي التونسي لإحراز كأس الكونفدرالية، وعلى صعيد الاتحاد الليبي لكرة القدم سحبت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي الثقة من الدكتور جمال الجعفري لتمنحها لنائبه الأول عبد الحكيم الشلماني الذي أصبح هو مَن يقود الاتحاد الليبي في هذه المرحلة.