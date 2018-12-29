معتز المهدي يكتسب ثقة التهديف مجددًا في النصر ويحرز أسرع أهداف أفريقيا

معتز المهدي يقود النصر للتهديف مجددًا (المركز الإعلامي)

في أول ظهور له هذا الموسم مع فريقه الجديد، فريق النصر، نجح النجم الهداف معتز المهدي في أن يكون هو النجم الأول وصفقة الموسم لحامل لقب الموسم وكان أبرز بديل وخيار لرحيل ثنائي النصر، سالم المسلاتي ومفتاح طقطقق.

معتز المهدي سجل ظهوره الأول على الواجهة الأفريقية مع ممثل الكرة الليبية قبل المنافسة المحلية، حيث نجح في تذوق طعم الأهداف في كل المباريات التي ظهر بها ولم تخلُ مباراة شارك بها بغلالة النصر من هدف من براعته، حيث استهل مشواره مع النصر بإحرازه أول ثنائية في لقاء الذهاب في شباك هلال واو بطل جنوب السودان، ساهم المهدي خلالها في فوز فريقه بخماسية ثم عاد في لقاء العودة ليسجل الثنائية الأفريقية الثانية له في مباراة أحرز خلالها أسرع هدف أفريقي بعد مرور 34 ثانية من صافرة البداية، وعاد في ثالث مواجهة أفريقية له ليدك شباك حوريا الغيني بثنانية ساهمت في فوز الفريق بثلاثية، ثم لحق بالفريق الغيني ليزور شباكه في عقر داره في مباراة ماراثونية تعرض خلالها فريق النصر لظلم تحكيمي صارخ.

وبعد مغادرة فريقه دوري أبطال أفريقيا ظهر المهدي في أول ظهور له على الواجهة المحلية في بطولة الدوري الليبي في مستهل حملة دفاع فريقه عن اللقب واصل ممارسة هوايته المفضلة بإحراز الأهداف.

هداف دوري الأبطال الأفريقي ونجم الثنائيات يتحول لماكينة أهداف النصر

نجح معتز في قلب تأخر فريقه أمام دارنس بهدف إلى فوز ثمين بثنائية بإمضائه وتوقيعه ليصبح هداف النصر الجديد، معبرًا عن سعادته بتقمص غلالة الفريق الجميل والدفاع عن ألوانه، وكانت سعادته غامرة بعودته إلى الواجهة من جديد بعد فترة فراغ مر بها، حيث شكر أسرة النادي العريق ولاعبيه وجهازه الفني بقيادة مدربه فوزي العيساوي الذي ساهم في عودة الثقة إليه واستعادة علاقته بالشباك من جديد.

هداف على كل الواجهات سجل في كل المباريات وأعاد اكتشاف نفسه مع العيساوي

ماكينة الأهداف معتز المهدي بدأ مسيرته الكروية مع فرق الفئات الصغرى بنادي الأخضر ثم الهلال بنغازي لينتقل بعدها لفريق النجمة الذي عاش معه فرحة الصعود إلى دوري الأضواء ولعب معه موسمين، أحدهما بملاعب الدوري الممتاز، ثم انتقل لفريق الأهلي بنغازي وساهم معه في إنجاز وصوله لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وسجل أغلى أهدافه في شباك الأهلي المصري بالقاهرة ليتحول بعدها لخوض تجربة احترافية مع فريق صلالة العماني، ثم خاض تجربة احترافية ثانية مع فريق الفحيحيل الكويتي ليعود أدراجه سريعًا إلى الملاعب المحلية مع فريق النصر الذي ساهم في إعادة اكتشافه من جديد وعودته إلى الواجهة الأفريقية قبل المحلية ليجدد علاقته بالشباك، وصار هدافه الأول بلا منازع وأبرز صفقاته هذا الموسم على مختلف الواجهات.

ومع المنتخب الليبي الأول كان لمعتز تجربة دولية أولى حين شارك ببطولة كأس العرب بالسعودية، ثم برز مع المنتخب الأول الذي توِّج بطولة «الشان» بملاعب جنوب أفريقيا العام 2014.

معتز المهدي يقود النصر للتهديف مجددًا (المركز الإعلامي)