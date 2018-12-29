بالصور: هيئة الشباب تراقب الحركة الرياضية في بني وليد

هيئة الشباب والرياضة تزور بني وليد (المركز الإعلامي)

قامت اللجنة المكلفة من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني بزيارة بلدية بني وليد؛ لتفقد بعض الأندية المتواجدة في المدينة.

وقال مدير مكتب الرياضة بني وليد إمبارك شوران لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، «هذه الزيارة جاءت للوقوف على أوضاع الأندية بالبلدية والمؤسسات الشبابية وما تحتاجه من إمكانات، إضافة إلى تفعيل بعض المشاريع المتعاقد عليها من قبل الهيئة العام للشباب والرياضة بحكومة الوفاق».

وعُـقد خلال الزيارة اجتماعٌ بمديري الأندية بالبلدية لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الأندية الرياضية مثل التأسيس والإشهار وكيفية دعم الأندية للمشاركة في المسابقات الرياضية المختلفة.

وأعرب مدير مكتب الرياضة بني وليد عن امتنانه وشكره للمجهودات التي تقوم بها الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني من أجل النهوض وتطور الرياضة الليبية.

هيئة الشباب والرياضة تزور بني وليد (المركز الإعلامي)

هيئة الشباب والرياضة تزور بني وليد (المركز الإعلامي)

هيئة الشباب والرياضة تزور بني وليد (المركز الإعلامي)

هيئة الشباب والرياضة تزور بني وليد (المركز الإعلامي)