مدرب اتحاد تاورغاء يطلب تحديد موعد دوري الدرجة الثانية

فريق الكرة بنادي اتحاد تاورغاء (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدرب فريق اتحاد تاورغاء، طلبية معوال، أن هدف الفريق هو التخطيط نحو الصعود إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بهدف التواجد وسط الكبار.

وكشف في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أنه تسلم مؤخرًا مهمة تدريب الفريق في ظروف صعبة ولا يوجد دعم مادي، شاكرًا جهود المجلس البلدي تاورغاء على التواصل معه، حيث عاد الفريق للواجهة كونه يملك طموحًا ورغبة في التأهل رغم قلة الإمكانات، ويتدرب الفريق في ملاعب مؤجرة بمدينة طرابلس أو ملعب الجامعة الذي وفرت فرصة جيدة للتدريب.

وطالب معوال اتحاد الكرة بإعلان انطلاق مسابقة الدرجة الثانية التي تأخرت كثيرًا بهدف رسم السياسات الواضحة للفريق نحو هدفه.