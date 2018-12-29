لاعب الأهلي طرابلس السابق يطلب إيقاف المشاركات الخارجية لليبيا موقتًا

مباراة سابقة لفريق الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

طالب لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم السابق، أبوبكر بن إبراهيم، بإيقاف المشاركات الخارجية لفترة لا تقل عن عامين ليتم إعادة ترتيب بيت كرة القدم من الداخل.

وأضاف بن إبراهيم في تصريحاته إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أن استمرار المشاركات الخارجية لم يعد مجديًا في ظل هذه النتائج السلبية على أن يتم الاهتمام بالفئات السنية وتطوير الجانب الإداري.

وأكمل أنه يتمنى أن يتم اختيار لامين بيك لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم في حالة إجراء انتخابات جديدة لأنه شخصية مناسبة ويحمل أفكارًا جيدة لتطوير اللعبة.