تعرف على خريطة الأهلي بنغازي والنصر في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 29 ديسمبر 2018, 07:09 مساء
جانب من مشاركة النصر في بطولة إفريقيا (إنترنت)

أوقعت قرعة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية» التي جرت بالقاهرة أمس الجمعة، فريق الأهلي بنغازي في مواجهة نصر حسين داي الجزائري.

وأوقعت الممثل الليبي الثاني، فريق النصر، في مواجهة فريق ساليتاس من جهورية بوركينا فاسو في الدور الـ 32 مكرر.

ووفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، فإن الفرق المنتقلة من بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى كأس الكونفدرالية، ستلعب مباراة الذهاب من دور الـ32 على أرضها في الجولة المقبلة المؤهلة لدور المجموعات من البطولة، ومن بينها الأهلي بنغازي والنصر.

وسيلعب النصر مباراة الذهاب في القاهرة فيما سيلعب الأهلي بنغازي في تونس، وكان النصر خرج في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بعدما خسر أمام حوريا كوناكري الغيني بنتيجة 6/ 5 في مجموع مباراتي الذهاب و الإياب.

فيما خرج الأهلي بنغازي أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 4/ 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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