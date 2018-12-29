بالصور: الطبال يتوج بكأس نخبة الأثقال و2000 دينار

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 29 ديسمبر 2018, 06:16 مساء
جانب من مراسم التكريم في البطولة (إنترنت)

جرت، أمس الجمعة، بقاعة  «17 فبراير» بطرابلس بطولة كأس النخبة للأثقال بمشاركة 8 رباعين مثلوا أندية الشرطة والاتحاد العسكري والسويحلي ووسعاية أبديري والتحدي بنغازي.

وتوج رباع الشرطة معراج الطبال بكأس البطولة ومبلغ 2000 دينار، وجاء ثانيًا رباع وسعاية أبديري، إحسان شلابي وتحصل على 1500 دينار وثالثًا رباع الشرطة، مختار وتحصل على 1000 دينار.

وحظيت البطولة بحضور رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، ورئيس الأولمبية الأولمبية الليبيه الدكتور جمال الزروق، ونائبه الثاني علي صابر، ورئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال خالد مهلهل، وعميد كلية التربية البدنية طرابلس الدكتورمحمد عبدالرحيم ورئيس اتحاد الأثقال منار الدين الشلي.

ومُنحت جائزة أفضل مدرب للعام 2018 لمدرب نادي أبوسليم، عمر الصغير، كما تم تكريم عدد من الشخصيات الرياضية المختلفة.

جانب من مراسم التكريم في البطولة (إنترنت)
جانب من مراسم التكريم في البطولة (إنترنت)
جانب من مراسم التكريم في البطولة (إنترنت)
جانب من مراسم التكريم في البطولة (إنترنت)
جانب من مراسم التكريم في البطولة (إنترنت)
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