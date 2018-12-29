تواصل بطولة السلام لكرة القدم الخماسية لقطاع النفط والغاز

جانب من منافسات بطولة السلام لكرة القدم الخماسية لقطاع النفط والغاز (المركز الإعلامي)

تواصلت بطولة السلام الثالثة لكرة القدم الخماسية لقطاع النفط والغاز بإقامة مباريات دور الثمانية الخميس بقاعة 17 فبراير بطرابلس والتي شارك فيها 16 فريقا من شركات النفط والغاز على مستوى ليبيا.

وتأهلت ثمانية فرق إلى دور الثمانية بعد فوز فريق شركة مليتة على شركة الواحة بنتيجة 2- صفر، وفوز فريق شركة سرت على فريق شركة راس لانوف بنتيجة 4-1، وبركلات الترجيح فاز فريق شركة البريقة على شركة الزاوية بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الزمن الرسمي بالتعادل 2-2، كما فاز فريق شركة الخليج على شركة المؤسسة الوطنية بنتيجة 5 -1.

وسيلتقي اليوم السبت في الدور نصف نهائي في المباراة الأولى فريق مليتة مع شركة سرت والثانية البريقة مع الخليج وسيقام نهائي البطولة بعد غد الإثنين، وسيتم في المباراة النهائية إقامة حفل تكريم للعديد من الشخصيات والجهات التي أسهمت في إنجاح البطولة.

جانب من منافسات بطولة السلام لكرة القدم الخماسية لقطاع النفط والغاز (المركز الإعلامي)