رسالة إلى الأندية بسبب كأس ليبيا

مباراة سابقة لفريق الأهلي طرابلس في الدوري (المركز الإعلامي)

وجه رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم، الأربعاء، خطابًا رسميًّا إلى رؤساء الاتحادات الفرعية بشأن مشاركة فرق الأندية في مسابقة بطولة كأس ليبيا للموسم الرياضي 2018-2019.

وأفاد رئيس لجنة المسابقات في خطابه لرؤساء الاتحادات الفرعية، عبر الصفحة الرسمية للاتحاد، بأن المشاركة في مسابقة كأس ليبيا للموسم الرياضي 2018-2019 لأندية الدوري الممتاز والدرجة الأولى إلزامية، وتكون المشاركة اختيارية لأندية دوري الدرجتين الثانية والثالثة، حسب المادة 82 من لائحة المسابقات.

وطلب رئيس لجنة المسابقات من رؤساء الاتحادات الفرعية موافاته بأسماء الأندية الراغبة في المشاركة من الدرجتين الثانية والثالثة في أسرع وقت ممكن.