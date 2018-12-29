12 ناديًا في بطولة طربلس للسباحة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 29 ديسمبر 2018, 05:36 مساء

أكد رئيس اتحاد طرابلس للسباحة مروان الوليد، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن 12 ناديًا ستوجه لها دعوة المشاركة في بطولة طرابلس للسباحة التي ستقام بحوض منطقة السراج بطرابلس.

الأندية هي: الاتحاد وجنزور وزناتة وطارق بن زياد وريقاتة وأكوا والمختار وأبوسليم وصياد واليخوت وقرقارش وذات السواري.

وأضاف الوليد قائلاً: «التنافس سيكون في كل أنواع السباحة، حرة وظهر وفراشة وصدر».

وتتابع: «الحاصلون على التراتيب الثلاثة الأولى في كل سباق سيتأهلون لبطولة ليبيا التي ستقام بمصراتة خلال فبراير المقبل».

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