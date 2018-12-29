اتحاد الأثقال يختتم نشاطه بكأس النخبة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 29 ديسمبر 2018, 05:15 مساء
جانب من مراسم التكريم في البطولة (إنترنت)

اختتم الاتحاد العام الليبي لرفع الأثقال نشاطه بإقامة كأس النخبة لرفع الأثقال، أمس الجمعة، بقاعة «17 فبراير» للألعاب الرياضية بحسب صفحة الاتحاد الليبي لرفع الأثقال.

وقد حضر حفل الختام عديد الشخصيات الرياضية الليبية يتقدمهم الدكتور جمال الزروق رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، والدكتور بشير القنطري رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، والمهندس خالد مهلهل رئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال والرئيس الشرفي للاتحاد الليبي لرفع الأثقال، والدكتور محمد عبدالرحيم عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.

كما حضر المهندس علي صابر النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الليبية، والمهندس نور الدين الكريكشي رئيس الاتحاد الليبي للتجديف، والدكتور فوزي عزيز رئيس الاتحاد الليبي للمصارعة، ورئيس الاتحاد الليبي للجودو سليمان الطبال، والدكتور أحمد حسنين رئيس الاتحاد الليبي للشراع، وعديد الشخصيات الرياضية في رياضة رفع الأثقال.
 
كانت المنافسة قوية ومتقاربة بين الرباعين في مسابقة الكأس، حيث أسفرت عن فوز الرياضي معراج سعد الدين الطبال من نادي اتحاد الشرطة الرياضي بالمركز الأول وكأس النخبة، وجاء ثانيًا الرياضي إحسان علي الهادي شلابي من نادي وسعاية إبديري، وثالثًا الرياضي مختار سالم الهادي قشوط من نادي اتحاد الشرطة الرياضي.

وعقب المنافسات تم تكريم سبع شخصيات من أسرة رفع الأثقال، وهم: الصديق محمد المصراتي والدكتور سعد اللافي مؤمن ومحمود المبروك الهمالي ووهبي منصور طرخان والدكتور ميلاد محمد عقيلة وحسين المخزوم الأمين وسالم صالح الشريف، وكذلك عمر الصغير الشطية كأفضل مدرب في رياضة رفع الأثقال للعام 2018.

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