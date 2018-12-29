فكرة ليبية لتأسيس الاتحاد الرياضي لجامعات شمال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 29 ديسمبر 2018, 03:03 مساء
ليبيا في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية (إنترنت)

شاركت ليبيا في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية غير العادي بمدينة أبوظبي الإماراتية  بمشاركة 17 دولة نوقشت فيه جملة من المواضيع التي تهم الرياضة الجامعية العربية ومن بينها التعديلات المقترحة على النظام الأساسي وتزكية تكليف حمد كرم الكعبي بمنصب أمين عام للاتحاد العربي وبرنامج البطولات للعام 2019.
 
وفي تصريح خاص لـ«بوابة الوسط»، السبت، أفاد رئيس الاتحاد الرياضي لطلاب ليبيا خميس آدم أن اتحادات الدول العربية الواقعة بأفريقيا وافقت في الاجتماع الذي عقدته على هامش الاجتماع على المقترح الليبي والمصري معا بشأن تأسيس اتحاد رياضي جامعي لدول شمال أفريقيا وأن يكون مقره بمصر.

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