طائرة السويحلي تفوز على المروج والتصدي على التحدي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 29 ديسمبر 2018, 01:07 مساء
جانب من منافسات الكرة الطائرة لنادي السويحلي (المركز الإعلامي)

جرت الجمعة بقاعة مصراتة مباراتين في الدوري الليبي للكرة الطائرة انتهت بفوز السويحلي على المروج (3/ 0) كانت نتائجها (25/ 20، 25/ 11، 25/ 7).

وفي المباراة الثانية فاز التصدي على التحدي (3/ 1) كانت نتائجها (25/ 23، 24/ 26، 25/ 17، 25 /19).

وفي بادرة طيبة من نادي المروج أقام تكريما لرئيس الاتحاد عدنان البكباك ونائب رئيس لجنة المسابقات خيري دوة بشهادتي تقدير لجهودهما المبذولة ودورهما المتميز في النهوض بلعبة الكرة الطائرة والنهوض بمستواها الفني.

ويتجدد الموعد بعد غد الإثنين مع ثلاث مباريات حيث يلتقي الاتحاد المصراتي مع الأهلي طرابلس وبمجمع  بنغازي يواجه الأهلي بنغازي فريق الهلال وبالصالة الكبرى بطرابلس يقابل الجزيرة فريق صقور العلالقة.

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