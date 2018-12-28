النصر يقلب تأخره بفوز على دارنس في مستهل حملة دفاعه عن اللقب

استهل فريق النصر بطل الدوري الليبي حملة دفاعه عن اللقب من ملعب شهداء بنينا حيث قابل فريق نادي دارنس في المبارة المؤجلة من الأسبوع الأول للدوري الليبي الممتاز.

وقلب فريق نادي النصر لكرة القدم تأخره بهدف أمام فريق نادي دارنس إلى فوز ثمين بنتيجة (2-1) في مبارة مثيرة شهدت تألق الهداف النصرواي معتز المهدي.

افتتح فريق دارنس التسجيل في الدقيقة 17 من الشوط الأول عن طريق لاعبه محمد جمعة وفي الوقت بدل الضائع وبالتحديد في الدقيقة 47 استطاع الهداف معتز المهدي من تسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 22 من الشوط الثاني أضاف المهاجم معتز المهدي الهدف الثاني لفريق النصر وهدفه الشخصي الثاني في مسابقة الدوري الليبي الممتاز.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد فريق النصر 3 نقاط من مبارة واحدة بينما أصبح رصيد فريق دارنس 3 من 3 مباريات.

يذكر أن غدا السبت سيلتقي فريق النادي الأهلي بنغازي مع فريق التعاون في مباراة مؤجلة من الأسبوع الأول بملعب شهداء بنينا.