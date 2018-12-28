النصر يقلب تأخره بفوز على دارنس في مستهل حملة دفاعه عن اللقب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 28 ديسمبر 2018, 07:06 مساء

استهل فريق النصر بطل الدوري الليبي حملة دفاعه عن اللقب من ملعب شهداء بنينا حيث قابل فريق نادي دارنس في المبارة المؤجلة من الأسبوع الأول للدوري الليبي الممتاز.

وقلب فريق نادي النصر لكرة القدم تأخره بهدف أمام فريق نادي دارنس إلى فوز ثمين بنتيجة (2-1) في مبارة مثيرة شهدت تألق الهداف النصرواي معتز المهدي.

افتتح فريق دارنس التسجيل في الدقيقة 17 من الشوط الأول عن طريق لاعبه محمد جمعة وفي الوقت بدل الضائع وبالتحديد في الدقيقة 47 استطاع الهداف معتز المهدي من تسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 22 من الشوط الثاني أضاف المهاجم معتز المهدي الهدف الثاني لفريق النصر وهدفه الشخصي الثاني في مسابقة الدوري الليبي الممتاز.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد فريق النصر 3 نقاط من مبارة واحدة بينما أصبح رصيد فريق دارنس 3 من 3 مباريات.

يذكر أن غدا السبت سيلتقي فريق النادي الأهلي بنغازي مع فريق التعاون في مباراة مؤجلة من الأسبوع الأول بملعب شهداء بنينا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اشتهر بترويج الخمور.. القبض على «تاكسي المساكن» في بنغازي
ليبيا
العدد 162: تفجير الخارجية يفجر مزيد الأسئلة وحصاد مر للواقع الليبي فى 2018
ليبيا
جريدة فرنسية: أربعة ملفات وراء تجدد تدهور الوضع في ليبيا
ليبيا
الشويهدي: لم أتمكن من مباشرة مهامي كعضو مجلس تسييري بنغازي
ليبيا
تغييرات حكومية في السعودية لا تمس بمناصب ولي العهد
عربى
مرتبات الموظفين تثير أزمة إدارية بين «المركزي» و«مالية الوفاق»
ليبيا
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني : مبادئ توحيد المؤسسات السيادية في عيون ليبية (3 - 7)
ليبيا
مقتل مقدم بـ«اللواء العاشر» وإصابة 13 آخرين في هجوم العناصر التشادية
ليبيا
بالفيديو: تويوتا تكشف سيارة رياضية جديدة
سيارات
نواب عراقيون ينددون بزيارة ترامب: انتهاك للسيادة.. وتُبين تعامله الاستعلائي مع ...
عربى
كاركاتير خيري - هجوم إرهابي على مبنى وزارة الخارجية في طرابلس
كاريكاتير
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احم أسنانك في خطوات بسيطة