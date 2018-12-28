المدرب الأجنبي «فخ» ضحيته الأندية والمنتخبات

زاد المدرب الأجنبي من معاناة كرة القدم الليبية في الآونة الأخيرة، بعد أن تسبب التعاقد مع المدير الفني البلجيكي–الجزائري الأصل، عادل عمروش، في أزمات كبيرة مع المنتخب الوطني الأول واتحاد الكرة ومن ثم توريط رئيسه، الدكتور جمال الجعفري، في مشاكل انتهت بإبعاده موقتا عن منصبه لحين فصل الأمر مع الجمعية العمومية، ومن بعده المصري إيهاب جلال مع الأهلي طرابلس، ومواطنه محمد عودة مع الأهلي بنغازي، وكذلك الجزائري عبد الحق بن شيخة مع الاتحاد، بينما قاد النصر المدرب الوطني فوزي العيساوي، حيث خرجت الأندية الليبية الأربعة من منافسات دور الـ 32، ففي دوري الأبطال لم يعد أمام النصر والأهلي بنغازي إلا أمل المنافسة في دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية، بسبب الخسارة والخروج من البطولة الأولى على صعيد الأندية، بينما ودع نهائيا الاتحاد والأهلي طرابلس بطولة الكونفدرالية.

عادل عمروش

كشف رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، تحركات عمروش، وأكد الشلماني أن عمروش قام برفع قضية جديدة ضد اتحاد الكرة الليبي مطالبا بـ300 ألف يورو على خلفية انتهاء مهمته مع «فرسان المتوسط»، وجاء انفصال عمروش المفاجئ عن تدريب المنتخب الليبي بعد ستة أشهر من توليه المسؤولية الفنية، الأمر الذي ترتب عليه تبادل للاتهامات بينه وبين الاتحاد الليبي.

للاطلاع على العدد 162 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

ومن جانبه قال الشلماني في تصريحات تلفزيونية إلى «قناة النبأ»، إن الاتحاد الليبي بصدد جمع المستندات والأوراق لوضعها أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لرفض شكوى المدرب الجزائري عادل عمروش بدفع هذه القيمة المالية في ظل وضع مالي صعب يعيشه اتحاد الكرة، فضلا عن أن عمروش هو من بادر بالرحيل وليس العكس، كما سبقه المدرب الإسباني خافيير كلمنتي برفع قضية سابقة ضد الاتحاد الليبي منذ عام وفاز بها، وتم تعويضه بقيمة مليون يورو.

وترك عمروش «فرسان المتوسط» في موقف صعب قبل مواجهة نيجيريا في تصفيات أفريقيا، وسط تبادل للاتهامات بينه وبين مسؤولي الكرة في ليبيا، حيث فسر رحيله بعدم الحصول على مستحقاته المالية طوال فترة عمله خلال الستة أشهر الماضية، مؤكدا عدم ترك حقوقه بالشكوى في هذا الخصوص، فضلا عن بعض المشاكل الإدارية مع معاونه عمر المريمي، وبعض اللاعبين.

عمروش تفرغ للمشاكل في المنتخب الوطني قبل أن يرحل ويطلب مستحقاته عبر شكوى رسمية

بينما أوضح الاتحاد العام أن المدرب الجزائري، لم يلتزم ببنود التعاقد معه ومنها إخلاله بجلب مساعديه الجزائريين لمعسكر تونس وعلى نفقته حسب العقد المبرم معه، بالإضافة إلى عدم التزامه بالتواجد في ليبيا حسب الاتفاق، وغيابه المتكرر دون أية مبررات تذكر، كما سبق وأدلى عمروش بتصريحات تسببت في احتجاج الاتحاد النيجيري لكرة القدم، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة الأولى بالتصفيات أمام جنوب أفريقيا إن النيجيريين يتعاملون بـ«الجوجو والسحر» على حد تعبيره وهو ما صاحبه استياء كبير من الاتحاد النيجيري لكرة القدم الذي احتج رسميا على هذه التصريحات.

وأكدت الشواهد أن عمروش «رجل صدامات»، حيث افتعل أكثر من أزمة في زمن قياسي، فعلى الرغم من التعاقد معه في مايو الماضي، ورحيله بشكل مفاجئ، إلا أنه ترك وراءه خلافات عديدة آخرها كان مع لاعبيه ومعاونه عمر المريمي واتحاد الكرة نفسه برئاسة جمال الجعفري، وسبق الصدام الأخير الذي رحل على أثره عمروش، صدامات أخرى خلال الأشهر الأربعة التي تولى فيها مسؤولية تدريب «فرسان المتوسط»، أبرزها تصدره مشهد الخلاف الأخير بين لاعبي «الأهلي طرابلس»، الحارس محمد نشنوش والمهاجم أنيس سلتو من جهة، واتحاد الكرة من جهة أخرى، قبل مباراة جنوب أفريقيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم، مشددا على استبعاد أي لاعب يتخلف عن الحضور ليتم حرمانه من اللعب مع المنتخب الوطني طيلة فترة تواجده على رأس الجهاز الفني، قبل أن يحل اتحاد الكرة الأزمة ويضم اللاعبين في هدوء، بعيدا عن تشدد عمروش.

إيهاب جلال

تمسك المدير الفني المصري إيهاب جلال بالرحيل عن نادي الأهلي طرابلس «الزعيم»، وأصر على ترك الفريق في موقف صعب وحرج قبل ساعات من ضربة البداية الأفريقية في دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية، ليخرج الفريق مبكرا نتيجة عدم الاستقرار الفني، بعد أن تولى المسؤولية المدرب الوطني جمال أبونوارة، لكنه تعادل سلبيا، أمام فريق دوالا الكاميروني، ليخسر التأهل إلى دور المجموعات، لسابق تعادله ذهابا في تونس بهدف.

إيهاب جلال يترك «الزعيم» فجأة قبل المعركة الأفريقية.. ومواطنه عودة يدخل في أزمات إدارية

في حين لبت إدارة الأهلي كل طلبات جلال وكان آخرها التعاقد مع مدرب حراس المرمى المصري مصطفى كمال للإشراف على تدريبات حراس الأهلي «الزعيم» ليكون كمال خليفة لمواطنه حسن نصر الذي رحل مؤخرا، مقدما اعتذاره للعمل في نادي المصري البورسعيدي، ليحافظ جلال على مقعد تدريب حراس المرمى لمواطنه وصديقه مصطفى كمال الذي سبق له العمل معه في نادي المقاصة بعد أن قضى الأخير فترة عمل بالنادي الأهلي المصري، لكنه رحل مؤخرا، إلا أن الجهاز الفني غادر ليبيا ليتجه إلى تدريب نادي المصري البورسعيدي.

محمد عودة

أثرت أزمة فريق الكرة الأول بنادي الأهلي بنغازي على نتائجه، ليقدم بذلك المدير الفني المصري محمد عودة نتائج هزيلة بتوديع بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا، حيث مر فريق «المشوار الطويل» بعديد الأزمات والمشاكل التي كادت تكلف النادي رحيل الجهاز الفني الجديد بقيادة المصري محمد عودة، ودارت مشاكل فريق الأهلي بنغازي في الإطارين الإداري والمادي، حيث رفض اللاعبون النزول إلى ملعب التدريب عدة مرات في بنغازي، وتكرر الأمر في معسكر القاهرة، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية منذ شهر يونيو الماضي، الأمر الذي سبب أزمات للمدير الفني الجديد، الذي تلقى في الوقت نفسه عروضا جادة من أندية مصرية كان على رأسها نادي بتروجت، ثم الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

الأزمات تصدرت المشهد بقوة فبدلا عن دخول المدرب المصري في حالة تعارف مع اللاعبين تمهيدا للاستعداد للموسم المحلي والأفريقي الجديد، تفرغ لحل مشاكل اللاعبين الإدارية قبل أن يصل أعضاء الجهاز الفني إلى حلول وسط، بعد أن حضر رئيس النادي خالد السعيطي لاحتواء الموقف المتأزم في القاهرة، ورغم تخطي الفريق منافسه، فريق نيو زيبيو الموريتاني، في دور الـ64، إلا أنه فشل في تحقيق نفس الإنجاز أمام بطل جنوب أفريقيا، ليبقى الأمل في المنافسة مجددا، لكن عبر بطولة الكونفدرالية.

عبد الحق بن شيخة

لم يقدم الجزائري عبد الحق بن شيخة المردود المنتظر مع الاتحاد، آخر المغادرين بخساراته نتيجة مباراة الإياب مع فريق نهضة البركان المغربي بنتيجة هدف دون مقابل، التي تأتي ضمن تصفيات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية»، حيث أقيمت المباراة بملعب مدينة سوسة التونسية وجاء هدف نهضة البركان في الشوط الثاني بعد أن خسر الاتحاد مباراة الذهاب بنتيجة 3 أهداف نظيفة، وبهذه النتيجة يغادر فريق الاتحاد «الكونفدرالية»، رغم أن البداية جاءت قوية، حيث تألق مهاجم الفريق الدولي محمد زعبيه وقاد «العميد» لفوز كبير وديا على نظيره المشعل الرياضي التونسي، بنتيجة «6-1»، ضمن معسكر الفريق الخارجي، وعاد وكرر الفوز الكبير رسميا، بعد أن نجح حامل لقب بطولة كأس ليبيا في أول اختبار أفريقي له هذا الموسم، واكتسح مضيفه فريق ميراكل دوباند بطل جزر القمر بنتيجة ثقيلة «8-0»، خلال اللقاء الذي جمعهما، ضمن ذهاب دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية.

وتصدر مهاجم الفريق الدولي محمد زعبيه المشهد، بتسجيل رباعية من بين الثمانية أهداف، التي جاءت جميعا في الشوط الثاني، بينما أحرز الرباعية الثانية سالم المسلاتي وربيع الشادي وعبد العاطي العباسي والمعتصم الصبو ليضمن عمليا فريق الاتحاد «العميد» التأهل إلى دور الـ32.

للاطلاع على العدد 162 من جريدة «الوسط» اضغط هنا.