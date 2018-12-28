مركز «ماكس فت» يكرم بطل أفريقيا الليبي رشاد أبوقرين

كرم مركز «ماكس فت» الرياضي بطرابلس بطل أفريقيا لبناء الأجسام في وزن 100 كلج الليبي رشاد ابوقرين.

وقال رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام في كلمته خلال حفل التكريم: «أتقدم بالتحية إلى الرياضيين والمدربين واللإعلاميين علي أكبر إنجاز لرياضة بناء الأجسام في أفريقيا».

ولفت عادل القريو إلى أن «التتويج بعدد 11 مدالية 5 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات إنجاز تاريخي كبير»، مطالبًا «المجلس الرئاسي بتكريم هؤلاء الأبطال الذين أدخلوا البهجه والفرحة إلى ليبيا».

من جانبه قال مدير مركز «ماكس فت» الرياضي عبدالرؤوف أبوحجر لـ«بوابة الوسط» الخميس «نكرم اليوم بطل افريقيا لبناء الاجسام وزن 100 كلج رشاد ابوقرين الذي كانت استعداداته للبطوله تحت إشراف مركز ماكس فت الرياضي».

وأضاف:«لقد وفر مركز ماكس فت للبطل المناخ الملائم للتدريب وايضا أجود أنواع البروتينات المنتج الأمريكي ( سايتك نيو ترستن) والعلاج الطبيعي والصاونا والتغذية الصحيه».

وأعلن أبوحجر عن «تجديد الرعايه للبطل أبوقرين للعام 2019 وفي برنامجنا أيضًا لرعاية البطل عمر الميلودي المتوج بذهبية أفريقيا بالجزائر».

يذكر أن ليبيا توجت بخمس ذهبيات عن طريق الرياضيين رشاد أبو قرين في وزن 100 كلج وعمرالميلودي في وزن 80 كلج وحسين ن عبد الله ذهبية الماستر وسند الحداد ذهبية الفيزيك فئة 173 سم ومحمد المجلغ ذهبية الفيزيك فئة 179 سم.

أما الميداليات الفضيه الثلاث أحرزها الرياضيون حميد بوسعيدة وحسين بن عبدالله وخالد المبروك وثلاث ميداليات برونزية أحرزها وسيم القلعي وخالد المبروك وخالد الجبالي.