دارنس يسمي رجل الأعمال عبد الحفيظ المنصوري مستشارًا للاستثمار

عقد مجلس إدارة نادي دارنس، اجتماعا مع رجل الأعمال الليبي عبد الحفيظ المنصوري، بحضور رئيس المجلس البلدي لمدينة درنة،عبد المنعم الغيثي.

وبحث رجل الأعمال الليبي عبد الحفيظ المنصوري مع إدارة النادي ملف الاستثمار الخاص بالنادي وأهمية دور رجال الأعمال في دعم المؤسسات الشبابية وأهمية الشراكة بين المؤسسات.

وحضر الاجتماع رئاسة الجمعية العمومية للنادي والتي أوضحت واقع النادي الحالي والمسؤوليات المجتمعية على عاتق نادي دارنس في مدينة درنة.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على تسمية رجل الأعمال عبد الحفيظ المنصوري مستشار للاستثمار بالنادي.

كما قررت الجمعية العمومية للنادي تكريم رجل الأعمال عبد الحفيظ المنصوري بدرع وغلالة النادي، ومنحه العضوية الفخرية لنادي دارنس بحضور عدد من قدامى الرياضيين والإداريين وجمهور النادي.