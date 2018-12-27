انطلاق الجولة الرابعة من دوري تنس الطاولة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 27 ديسمبر 2018, 07:25 مساء

يتواصل دوري كرة تنس الطاولة الليبي وبمشاركة أبرز اللاعبين حيث تنطلق الجولة الرابعة بعدد تسع مباريات للناشئين والكبار ستقام الجمعة والسبت بصالات طرابلس ومصراتة والزنتان.

حيث سيلتقي يوم الجمعة 28 ديسمبر الجاري الوحدة الزنتان مع الواحة سناون وشركة مليتة مع البلاغ الرجبان و مدرسة الناشئين الزاوية تتباري مع الاعتصام الرياينة .

أما يوم السبت 29 ديسمبر الجاري يلتقي بقاعة التحدي بمصراتة  المدينة مع الاتحاد المصراتي وأمل ترهونة مع التحدي طمينة، وبصالة نادي المدينة بطرابلس الوحدة ميزران يلتقي باب البحر.

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وفي مسابقة الناشئين ستقام السبت ثلاث مباريات بصالة نادي المدينة ناشئو الزاوية مع نجوم مصراتة وناشئو مصراتة يتبارى مع المدينة وبمصراتة وناشئوالتحدي طمينة يواجه الاتحاد المصراتي.

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