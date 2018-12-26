8 يناير قد يشهد نهاية حلم ليبيا في التأهل إلى الأمم الأفريقية

في الإطار الأيمن أحمد أحمد والأيسر مباراة جنوب إفريقيا وليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

تكشف «بوابة الوسط» عبر السطور التالية، سيناريو مؤكدًا، قد يجعل من مباراة المنتخب الليبي الأول لكرة القدم أمام نظيره الجنوب أفريقي، مجرد تحصيل حاصل، وتصبح غير مؤثرة، مهما كانت نتيجتها، حيث مقرر إقامة اللقاء في تونس، خلال شهر مارس المقبل، ضمن ختام تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقبلة.

يأتي هذا على خلفية ترشح جنوب أفريقيا لاستضافة البطولة المقبلة، المقرر إقامتها في شهر يونيو 2019، بعد أن قرر رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أحمد أحمد سحب التنظيم من الكاميرون، لعدم الوفاء بالالتزامات والوعود، خصوصًا أنها أول بطولة للأمم تستقبل 24 منتخبًا، بعد أن كانت تقام طوال السنوات الماضية بنظام 16 منتخبًا، الأمر الذي أقرته اللوائح بوضع 48 منتخبًا في منافسات التصفيات طوال الأشهر الماضية، بما فيها البلد المستضيف الكاميرون، وقتها، حيث تنافس في المجموعة الثانية، على أن يصعد من كل مجموعة الأول والثاني فقط، بينما تصعد الدولة المستضيفة بغض النظر عن ترتيبها ونتائجها في المجموعة.

وأمام سحب التنظيم من الكاميرون، وترشح مصر وجنوب أفريقيا فقط كبديل، بعد رفض المغرب الاستضافة تضامنًا مع البلد الواقع في غرب القارة ضد أحمد أحمد، يصبح موقف ليبيا صعبًا حال إسناد التنظيم لجنوب أفريقيا المنافس مع ليبيا على البطاقة الوحيدة المتبقة على الصعود في المجموعة الخامسة، بعد أن حجزت وضمنت نيجيريا البطاقة الأولى، ليبقى التنافس بين جنوب أفريقيا وليبيا على البطاقة الثانية عبر النقاط في المباراة الفاصلة المنتظرة بينهما في تونس، لكن إذا ما أسند التنظيم المباشر إلى جنوب أفريقيا، فلن يكون هناك فائدة من المواجهة، لأن جنوب أفريقيا ستصعد بقرار التنظيم المباشر بغض النظر عن نتائجها في المجموعة لتصبح المباراة تحصيل حاصل.

الأمل الوحيد في إبقاء المنافسة قائمة بين جنوب أفريقيا وليبيا على الصعود في شهر مارس، عبر مباراتهما الفاصلة، أن يعلن خلال الحفل المقرر إقامته يوم 8 يناير المقبل في العاصمة السنغالية داكار لإعلان جوائز الاتحاد الأفريقي، إسناد التنظيم إلى مصر، التي ضمنت التأهل بشكل رسمي عن مجموعتها العاشرة مع تونس، بعكس جنوب أفريقيا التي تنتظر مباراة مصيرية أمام ليبيا، فإسناد تنظيم البطولة لمصر، يحرم جنوب أفريقيا من ميزة التأهل المباشر، لتبقى الحظوظ قائمة حتى شهر مارس.

الملف المصري هو الأكمل، حيث حرصت الدولة المصرية على تسليم الموافقة الحكومية ضمن أوراق الملف، وهو شرط أساسي، لكن لم تقدمه جنوب أفريقيا، إلا أن مصادر داخل الاتحاد الأفريقي (كاف) أكدت لـ«بوابة الوسط» عدم استبعاد إسناد البطولة لجنوب أفريقيا، رغم عدم اكتمال الملف، بهدف ترضية البلد الجنوبي، لضمان حفاظ أحمد أحمد على شعبيته داخل القارة السمراء، بعد أن خسر الكاميرون في الغرب الأفريقي، والمغرب في الشمال، خصوصًا أن جنوب أفريقيا الأجهز والأفضل من حيث البنية التحتية والمنشآت والملاعب كونها نظمت عن قرب كأس العالم في 2010، بينما لو حرمت مصر من التنظيم يكون هناك خسائر لأحمد أحمد لاحتفاظه بعلاقات قوية مع البلد الحاضن مقر الكاف.

«بوابة الوسط»، حرصت على توثيق المعلومات من مصادرها، بالاتصال بخبير اللوائح، والمدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي عبدالمنعم شطة، قائلاً «ما كان سينطبق على الكاميرون، هو ما سينطبق على أي بلد سينظم البطولة بدلاً عنه، لذا كان الحرص على التحرك لاختيار البديل من بين الـ48 دولة المشاركة في التصفيات، لضمان عدم الدخول في أزمات أخرى، وأصبح الترشح في البداية قائمًا بين المغرب قبل انسحابها ومصر وجنوب أفريقيا، والثلاث مشاركون في التصفيات، واختيار مصر يزيل الحرج عن الكل، كونها تأهلت رسميًا منذ فترة مع تونس، لكن تعثر جنوب أفريقيا قد يصنع احتكاكًا بليبيا لتفضيلها عليها بميزة بلد التنظيم، وليس بحساب النقاط».

حفل الكاف ينتظر أن يشهد توزيع الجوائز على صعيد المنتخبات والأندية واللاعبين، حيث يتصدر نجم الكرة المصرية المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مشهد الحصول على جائزة أفضل لاعب في القارة، ليحافظ على لقبه، كونه بطل العام 2017، بعد أن حافظ على لقبه أيضًا في جائزة الـ «بي بي سي» للعام الثاني على التوالي.