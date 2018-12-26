ليبيا تشكو التحكيم الأفريقي في القاهرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 05:15 مساء

التقي أمس الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة الرئيس المكلف للاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، وعضو مجلس إدارة نادي النصر عاجل الأوجلي في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مع عدد من أعضاء اللجان الفنية بالاتحاد الأفريقي، وذلك لمناقشة الظلم الفادح الذي تعرضت له المنتخبات والفرق الليبية من قبل الحكام، وتقديم شكوى رسمية بهذا الخصوص.

وسيحضر الشلماني الجمعة المقبل بمقر الكاف بالقاهرة قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا ودور الـ32 مكرر من كأس الكونفدرالية.

كانت العديد من الفرق الليبية والمنتخبات الوطنية تعرضت لظلم واضح، كما أصدرت إدارة النصر بيانًا حول التحكيم الأفريقي، والذي أكدت فيه أن الحكم كان ظالمًا ومتحاملاً ومستفزًا، وما سهل من مهمته في ظلم النصر هو قلة خبرة اللاعبين الليبيين في مثل هذه المواقف الأفريقية السيئة تحكيميًا.

وقال بيان النصر «نحن ندفع ثمن عدم وجود أي تأثير أو ثقل لاتحاد الكرة الليبي في أجندات الاتحاد الأفريقي».

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