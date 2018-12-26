صولة لـ«بوابة الوسط»: 3 تجمعات تنتظر «الفرسان» قبل مواجهة جنوب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 02:54 مساء
جانب من تدريبات المنتخب الليبي (المركز الإعلامي)

أعلن المدير العام للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم، سالم صولة، أن ثلاثة تجمعات ستقام للمنتخب قبل مباراة جنوب أفريقيا، المقرر لها في شهر مارس المقبل والفاصلة والحاسمة في مشوار التأهل نحو بطولة الأمم الأفريقية المقبلة التي ما زالت تنتظر مضيفًا بعد سحب التنظيم من الكاميرون لعدم الوفاء بوعدها لتتجه الخيارات ما بين مصر وجنوب أفريقيا أقوى المرشحين، حيث يعلن القرار خلال حفل الاتحاد الأفريقي (كاف) يوم 8 يناير بالعاصمة السنغالية داكار. 

ويقام التجمع الأول نهاية يناير المقبل في طرابلس على أن يقام التجمع الثاني في الخارج دون أن يتحدد اسم الدولة، في حين سيقام التجمع الثالث في تونس قبل أسبوع من المباراة للدخول في أجواء التنافس.

وقال صولة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «مباراة دولية ودية سيتم التنسيق لها مع أحد المنتخبات الأفريقية المعروفة قبل مباراة جنوب أفريقيا»، ودعا الوسط الرياضي لمساندة المنتخب لأن المباراة في شهر مارس المقبل مصيرية وفوز المنتخب الليبي يعني تأهله لأمم أفريقيا، كما أكد أن برنامج المنتخب يسير بشكل جيد وليس له علاقة بمشاكل اتحاد الكرة الأخيرة.

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