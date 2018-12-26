الدامجة لـ«بوابة الوسط»: الفشل وصل مداه في الكرة الليبية

المدرب جلال الدامجة في تدريبات سابقة مع المنتخب الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

أعرب مدرب فريق الاتحاد المصراتي، جلال الدامجة، عن ارتياحه لتجربة العمل الجديدة مع الفريق هذا الموسم وبعد عدة أشهر في المدينة ووجود أجواء عمل رائعة في مصراتة.

وقال الدامجة في تصريح إلى «بوابة الوسط» الأربعاء إن طموحه الوصول بالفريق إلى مصاف الفرق الأربعة الأوائل في الدوري الليبي، كما أن الطموح موجود للمنافسة بقوة على بطولة الكأس.

من جانب آخر أكد الدامجة تأسفه للحال الذي وصلت إليه الكرة من صراعات في اتحاد الكرة، وأن المنظومة الكروية أغلبها فاشلة وغير مقنعة، وأن هناك شخصيات جدلية أضرت بالكرة والتعصب ضرب مفاصل الكرة الليبية.