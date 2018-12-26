بالصور: تواصل بطولة السلام لكرة القدم الخماسية لقطاع النفط والغاز

من منافسات بطولة السلام لكرة القدم الخماسية لقطاع النفط والغاز (المركز الإعلامي)



تتواصل بقاعة 17 فبراير بطولة السلام لكرة القدم الخماسية لقطاع النفط والغاز والتي انطلقت في 18 ديسمبر وتستمر حتى يوم 31 من نفس الشهر بإقامة المباراة النهائية على كأس البطولة، والتي شارك فيها 16 شركة من شركات النفط والغاز على مستوى ليبيا تم تقسيمهم على أربع مجموعات.

وينظم البطولة ويشرف عليها لجنة النشاط العام بقطاع النفط والغاز تحت رعاية شركة مواكب للخدمات السياحية والحج والعمرة.

وقد جرت أمس الثلاثاء آخر مباريات الدور الأول، حيث فازت في المباراة الأولى شركة سرت على فريق معهد النفط الليبي بنتيجة 5 -1، وفازت شركة رأس لانوف على شركة التموين بهدفين دون مقابل، وفازت المؤسسة الوطنية للنفط على المركز النوعي للنفط بنتيجة 7-2، وفوز الزويتينة على الواحة بنتيجة 3-2.

وتأهل للدور النصف النهائي أربعة فرق، هي من المجموعة الأولى مليتة في الترتيب الأول بـ7 نقاط، والبريقة في الترتيب الثاني بـ6، وفي المجموعة الثانية شركة سرت بـ9 نقاط وشركة الخليج بـ6 نقاط، وفي المجموعة الثالثة الزاوية لتكرير النفط بـ9 نقاط والواحة بـ6 نقاط، وفي المجموعة الرابعة المؤسسة الوطنية للنفط بـ6 نقاط ورأس لانوف بـ6 نقاط بفارق الأهداف.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الأربعاء، أكد رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة، طلال الزروق، أن الهدف من هذه البطولة هو أولاً للاحتفال بالعيد السابع والستين للاستقلال، وثانيًا هو جمع شركات النفط الليبية لمزيد من التقارب للدلالة على وحدة قطاع النفط بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

وأضاف أن مباراة نهائي كأس البطولة سيكون يوم الإثنين المقبل، وسوف يتم تكريم عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية.

واختتم الزروق «سوف تقام بطولة أخرى للرياضيين القدامى في قطاع النفط بمدينة بنغازي خلال شهر فبراير المقبل».

من منافسات بطولة السلام لكرة القدم الخماسية لقطاع النفط والغاز (المركز الإعلامي)

من منافسات بطولة السلام لكرة القدم الخماسية لقطاع النفط والغاز (المركز الإعلامي)

رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة، طلال الزروق (المركز الإعلامي)