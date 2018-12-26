الشعافي يتوج بكأس شطرنج الاستقلال

الشعافي يتوج بكأس شطرنج الاستقلال (أرشيفية : الإنترنت)

أسدل الستار على بطولة الاستقلال للشطرنج في مدينة مصراتة بتتويج علي الشعافي بكأس البطولة، التي قدر جائزتها المالية بمبلغ 400 دينار برصيد 6.5 نقطة.

وجاء ثانيًا خالد جعفر برصيد 5.5 نقطة وحصل على مبلغ 300 دينار، وبكسر التعادل جاء رياض الوحيشي ثالثًا وحصل على 200 دينار، ورابعًا خالد فرنكه برصيد 5 نقاط وحصل على 150 دينارًا، وخامسًا خيري علي 5 نقاط وحصل على 100 دينار، وسادسًا حمدي العقوري وحصل على 50 دينارًا.



البطوله نظمها نادي الجهاد بالتعاون والتنسيق مع اتحاد مصراتة للشطرنج بمشاركة 40 لاعبًا من مختلف المناطق الليبية.