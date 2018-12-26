الفوز الرابع لسلة المروج

منافسات ساخنة تنتظر كرة السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

واصلت سلة المروج تحقيق نتائجها الإيجابية في الدوري الممتاز لهذا الموسم، وحقق أمس الثلاثاء فوزه الرابع على حساب ضيفه خالد بن الوليد بنتيجة 85/ 48.

المباراة جرت بالمرج بإدارة ثلاثي التحكيم حميد الحمري وخالد احنيش وإبراهيم البرعصي.

وتجرى اليوم الأربعاء مبارتان في دوري السلة، حيث يتجدد الموعد بالصالة الكبرى بطرابلس مع مباراتين الأولى تجمع الأهلي طرابلس والمدينة ويعقبها لقاء الاتحاد والشباب.

وغدًا الخميس بمجمع بنغازي يواجه التحدي منافسه الأهلي بنغازي، والجمعة ستقام بالصالة الكبرى بطرابلس مباراتان الأهلي طرابلس يلتقي الشباب والاتحاد مع الوحدة.

دوري السلة يقام من مجموعتين، وتتبارى كل مجموعة من ثلاث مراحل، وتتأهل أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى من كل مجموعة للدور السداسي.