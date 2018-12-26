عقيلة: اتحاد الفروسية ينظر قرار الفصل عبر الجمعية العمومية

منافسات سابقة في الفروسية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس اللجنة التيسيرية لاتحاد الفروسية، إبراهيم عقيلة، أن الانتخابات المقبلة ستقررها الجمعية العمومية في اجتماعها القادم، كما ستنظر قرار فصل رياضة القفز عن بقية مكونات الفروسية وإنشاء اتحاد خاص بها باعتبارها رياضة أولمبية تملكها الجمعية العمومية.

وقال عقيلة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأربعاء، «مهمتنا الأساسية فرز أندية الفروسية الحقيقية، وهناك أندية في حقائب للأسف، وأندية لا تملك مقومات نادٍ أساسًا، ونتوقع أن نصل لـ200 نادٍ تتوافر فيها المواصفات من قرابة الـ300 نادٍ».

وأضاف «مهمة اللجنة التيسيرية الوصول لحالة توافق في الفروسية، وأن قرار تكليفها بثلاثة أشهر فقط غير كافٍ، لأن عملية فرز الأندية تحتاج إلى وقت كبير، ونتمنى أن نصل لانتخابات يتوافق عليها الجميع».