منتخب 2002 يستعد لمتوسطية اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 12:18 مساء
منتخب كرة اليد مواليد 2002 يستعد لبطولة المتوسط (المركز الإعلامي)

بدأ منتخب ليبيا لكرة اليد مواليد 2002 استعداده لبطولة البحر المتوسط التي تستضيفها مدينة بورسعيد المصرية بداية من 17 فبراير المقبل.

الاتحاد العام كلّف طاقمين للإشراف على تجمعات اللاعبين المختارين المنطقة الأولى إشراف المدربين حاجي المالطي ومحمود الورفلي، والمنطقة الثانية إشراف المدربين أسامة المسلاتي ونوري باقو.

وفي المرحلة الثانية سيتم اختيار اللاعبين المتميزين من التجمعين في فريق واحد، والبطوله ستشهد مشاركة بلدان ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب وتركيا ومونتيجرو (الجبل الأسود) وإيطاليا وفرنسا، بالإضافه إلى منتخبات الإمارات والسعودية ورومانيا كضيوف شرف.

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