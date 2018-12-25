العريبي: لابد من إقصاء مجلس اتحاد الكرة الليبي بالكامل

رئيس نادي النصر السابق إيهاب العريبي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس نادي النصر السابق إيهاب العريبي أن الإقصاء لابد أن يكون موجهًا إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة بكامل هيئته وليس الرئيس وحده.

وقال العريبي فى تصريحات تلفزيونية لقناة «النبأ» إن «الفشل لا يتحمله الرئيس وحده وإن الإبقاء علي بقية الأعضاء أمر غير منطقي».

ودعا العريبي لتعديل واقع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم حيث من غير المعقول أن تتساوى أندية الدرجة الأولى مع الثانية والثالثة فى عملية الانتخاب وأن تتحكم فى مفاصل الكرة الليبية أندية مغمورة خاصة أن بعض الأندية يتحكم فيها شخصيات غير مؤهلة كما دعا لإعادة منظومة الاحتراف فى الكرة الليبية.