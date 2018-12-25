العريبي: لابد من إقصاء مجلس اتحاد الكرة الليبي بالكامل

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 05:09 مساء
رئيس نادي النصر السابق إيهاب العريبي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس نادي النصر السابق إيهاب العريبي أن الإقصاء لابد أن يكون موجهًا إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة بكامل هيئته وليس الرئيس وحده.

وقال العريبي فى تصريحات تلفزيونية لقناة «النبأ» إن «الفشل لا يتحمله الرئيس وحده وإن الإبقاء علي بقية الأعضاء أمر غير منطقي».

ودعا العريبي لتعديل واقع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم حيث من غير المعقول أن تتساوى أندية الدرجة الأولى مع الثانية والثالثة فى عملية الانتخاب وأن تتحكم فى مفاصل الكرة الليبية أندية مغمورة خاصة أن بعض الأندية يتحكم فيها شخصيات غير مؤهلة كما دعا لإعادة منظومة الاحتراف فى الكرة الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب الأهلي طرابلس يرفض المنتخب ويطالب اتحاد الكرة باحترام الليبيين
رياضة محلية
شاهد.. كلمة السراج لمناسبة ذكرى الاستقلال
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوبيل الذهبي للتلفزيون الليبي
كاريكاتير
بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
تراجع الدولار في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: معايير توزيع الموارد الوطنية وصرف الموازنات (3 - 5)
ليبيا
ميناء الخمس: شحنة الأسلحة المضبوطة الثلاثاء «صوتية» والقانون الليبي يجرّمها
ليبيا
حوار/ محمد علي عبدالقادر للوسط: قريباً سيبدأ العمل في مطار الأبرق وستكون هناك ...
ليبيا
ولاءات التبو.. سلاح القبيلة بين المصالح المحلية والتحالفات الغربية
ليبيا
كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
«الوسط» تنشر رد التيناز على تصريحات رئيس الخطوط الليبية في بنغازي
ليبيا
تقرير أممي: تعذيب وبيع المهاجرين في ليبيا يتم تحت أعين الجهات الرسمية.. وعلى ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب ظهور الشيب في الشعر مبكرًا