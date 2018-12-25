مدرسة طرابلس تظهر بقوة في بطولة المغرب للثقافة والرياضة العمالية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 05:03 مساء
مدرسة طرابلس في بطولة المغرب للثقافة والرياضة العمالية بتونس (فيسبوك)

أعرب مدير مدرسة طرابلس للناشئين لطفى عبد الرحيم عن رضاه عن مشاركة المدرسة بفريقين فى بطولة منظمة المغرب للثقافة والرياضة العمالية بمدينة المنستير التونسية.

حيث حقق فريق مواليد 2004 إنجازًا بالتأهل للدور النهائي كما حقق فريق مواليد 2008 التأهل للدور النصف النهائي فى البطولة التى تقام بمشاركة 16 فريقًا من ليبيا وتونس والجزائر.

وقال عبدالرحيم فى تصريح لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، «هذه المشاركة إيجابية وتخلق ثقافة جديدة للرياضى الناشىء حيث شاركنا بـ24 رياضيًا بفريقين لمزيد من الاحتكاك فى هذه الأعمار وقد لمسنا ذلك فى عيون الرياضيين وفرحتهم علي الوجوه».

مدرسة طرابلس في بطولة المغرب للثقافة والرياضة العمالية بتونس (فيسبوك)
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