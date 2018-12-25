دورة تدريبية للمدربين الجدد في تنس الطاولة

جانب من منافسات تنس الطاولة بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

اختُتمت مساء أمس الإثنين الدورة التدريبية للمدربين الجدد في كرة تنس الطاولة والتي شارك فيها أكثرمن 16 متدربًا استفادوا من الدورة وحاضر فيها رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة الطاولة الحنبلي العربي السنوسي.

الدورة تركزت على الجديد في القانون الدولي والملعب والطاولة والعقوبات وكل ما هو جديد في اللعبة وبحسب الدورة سوف يقام الامتحان النهائي السبت المقبل للمشاركين في الدورة.

وبحسب صفحة الإعلامي علي النويصري سيكون هناك تعاون مع الاتحاد الدولي للعبة لجلب خبير من جمهورية مصر العربية هو من أفضل عشرة حكام في العالم بداية من العام الجديد.