مدرب الأهلي طرابلس يرفض المنتخب ويطالب اتحاد الكرة باحترام الليبيين

المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي طرابلس رضا عطية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي طرابلس رضا عطية أنه رفض عرضًا لتدريب المنتخب الأولمبي الليبي لكرة القدم لكونه عرضًا مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر قبل التصفيات الأفريقية المؤهلة لألعاب طوكيو الأولمبية وذلك تمهيدًا لمقابلة منتخب نيجيريا في مارس المقبل.

وقال عطية فى تصريح لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، إنه طلب من اتحاد الكرة التعاقد معه لمدة عامين وعدم التعامل معه كمدرب مؤقت وإنقاد الموقف فقط.

وأضاف قائلًا «علي اتحاد الكرة احترام المدربين الوطنيين وعدم التعامل معهم بالعاطفة ولن أقبل تدريب منتخب بشكل مؤقت فالعمل الصحيح له أهداف وعلي مدى طويل».