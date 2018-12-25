45 بحثًا في المؤتمر العلمي لجامعة الخُمس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 02:10 مساء
جانب من فاعليات المؤتمر العلمي (المركز الإعلامي)

افتتح، اليوم الثلاثاء، بحضور عميد جامعة المرقب شكري الدبار، وعمداء كليات التربية البدنية على مستوى ليبيا، وعدد من الاتحادات الرياضية والمهتمين بالجانب الرياضي المؤتمر العلمي لكلية التربية البدنية بالخُمس، والذي يقام تحت شعار (النشاط البدني والرياضي طريق التنمية والسلام).

وبعد الوقوف دقيقة حدادًا على روح الدكتور المصري محسن حمص، والذي كان أحد الباحثين في المؤتمر ألقى بعدها رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر حسين الحويج كلمته، وانطلق المؤتمر من زاوية صناعة الرياضة ودورها في الاقتصاد العالمي كوسيلة لتحقيق السلام وربط أواصر المحبة والتسامح بين الشعوب.

وفي كلمة أمين عام اتحاد طلاب ليبيا الرياضي، طارق حشاد، أكد دور الرياضة في السلم الاجتماعي كونها تعمل على تماسك أبناء الوطن، وأن الرياضة استثمار وتنمية اقتصادية.

وعن المؤتمر وأهدافه قال عميد كلية التربية البدنية بالخُمس إن المؤتمر يتواصل لمدة ثلاثة أيام ويتضمن قرابة 45 بحثًا من ليبيا والجزائر ومصر وبيلاروسيا والسودان.

وأضاف أن المؤتمر يهدف للتعرف على آخر التطورات العلمية في مجالات الإدارة الرياضية والأساليب والاستراتيجيات الحديثة في تسويق الخدمات الرياضية، ودور النشاط البدني والرياضي في الأمن والاستقرار، ودوره في الاستقرار المجتمعي والحد من العنف والجريمة وغرس الأمن والتسامح والسلام.

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