فوز سهل لطائرتي الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 01:31 مساء
جانب من إحدى مواجهات الكرة الطائرة (أرشيفية : الإنترنت)

جرت أمس الإثنين بالدوري الليبي للكرة الطائرة مباراتان بقاعة مصراتة حيث حقق الاتحاد المصراتي فوزًا سهلًا على ضيفه صقور العلالقة بنتيجه ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/ 9، 25/ 8، 25/ 12) أدار المباراة محمد نوري حكمًا أولًا ومحمد الشاوش حكمًا ثانيًا والمسجل جمال بن غربية.

وبقاعة طرابلس وبإدارة الحكمين حسين البركي وعبدالحكيم رمضان تمكن الأهلي طرابلس من الفوز على ضيفه الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل (25/ 12، 25 /20، 25/ 14).

بعد المباراتين يرتفع رصيد الأهلي طرابلس إلى 21 نقطة من 8 مباريات وارتفع رصيد الاتحاد المصراتي إلى 18 من 8 مباريات وبقي الأهلي بنغازي بنقاطه الـ18 السابقة من 9 مباريات وتجمد رصيد صقور العلالقة عند النقطة السابعة، ليصبح الأهليان والاتحاد المصراتي الأقرب للتأهل عن هذه المجموعة.

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