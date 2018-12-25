الزروق يستقبل ممثلًا دوليًا من التجديف

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 01:28 مساء
الزروق يستقبل ممثلًا دوليًا من التجديف (المركز الإعلامي)

أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الليبية دكتور جمال الزروق عن سعادته بوجود ممثل الاتحاد الدولي للتجديف في ليبيا لتقديم الدعم المعنوي والفني للعبة، الإثنين.

لعبة التجديف في ليبيا شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا ومثل ليبيا في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

جاء ذلك خلال استقبال الزروق بمكتبه في طرابلس ممثل الاتحاد الدولي للتجديف فيصل صوله بحضور رئيس البارلمبية الليبية خالد الرقيبي والنائب الثاني للأولمبية الليبية علي صابر ورئيس التجديف الليبي نورالدين الكريكشي وأمين صندوق الأولمبية الصديق الفوناس.

من جانبه أكد صولة على وقوف دولي التجديف مع ليبيا في جميع برامجه المتعلقة بالتطوير والتأهيل كما أهدى الزروق للضيف درع الأولمبية الليبية.

الزروق يستقبل ممثلًا دوليًا من التجديف (المركز الإعلامي)
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