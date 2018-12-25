الأثقال تكرم 7 شخصيات رياضية وعرض جديد لأبوقرين

تكريم سابق في رفع الأثقال (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الأمين العام لاتحاد رفع الأثقال الليبي عبدالمنعم سوف الجين في تصريح لـ«بوابة الوسط» الاثنين أن بطولة النخبة الثانيه ستقام الجمعه المقبل بصالة فبراير بطرابلس.

يأتي هذا وسط مشاركة 15 رباعًا من أندية اتحاد الشرطة، الاتحاد العسكري، أبوسليم، التحدي بنغازي، السويحلي، وسعاية بديري.

وأضاف سوف الجين على هامش البطولة سيتم تكريم سبع شخصيات رياضية أعطت لرياضة رفع الأثقال الكثير وهم الصديق المصراتي ومحمود الهمالي ودكتور سعد اللافي ووهبي طرخان ودكتور ميلاد عقيلة وحسين المخزوم وسالم الشريف كما سيتم أيضًا تكريم أفضل مدرب في رياضة رفع الأثقال للعام 2018.

وفي بادرة تحفيزية وتشجيعة تقيم شركة ماكس فت للبروتينات ومعدات الصالات الخميس المقبل احتفالية بمقرها بشارع بن عاشور بطرابلس تكرم فيها البطل رشاد أبوقرين المتوج بذهبية بطولة أفريقيا لبناء الأجسام التي جرت موخرًا بالجزائر في وزن 100 كلج وخلال الاحتفالية ستجدد صالة ماكس فت رعايتها للبطل أبوقرين لعام آخر.