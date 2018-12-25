سلة المروج تستقبل خالد بن الوليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 11:58 صباحا
جانب من منافسات سابقة في كرة السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تحتضن قاعة المرج، اليوم الثلاثاء، مباراة المروج وضيفه خالد بن الوليد ضمن الأسبوع الخامس للدوري الليبي لكرة السلة، وفي رصيد المروج سبع نقاط، وخالد بن الوليد أربع نقاط.

وكشفت لجنة المسابقات عن مواعيد المباريات المؤجلة غدًا الأربعاء، وتقام مباراتان بالصالة الكبرى بطرابلس، الأهلي طرابلس يلتقي المدينة، والاتحاد يتبارى مع الشباب.

ويقام الخميس بمجمع بنغازي مباراة بين التحدي والأهلي بنغازي، والجمعة بالصالة الكبرى بطرابلس الأهلي طرابلس يتبارى مع الشباب، والاتحاد يلتقي الوحدة، بينما يقام الأحد المقبل مواجهة بين الاتحاد واليرموك.

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